Le propusieron matrimonio con una hamburguesa y los comentarios se salieron de control

Cada vez es más común que las personas compartan en redes sociales cómo son las propuestas de matrimonio que han hecho o que reciben. En esta ocasión, una joven colombiana compartió en su perfil de TikTok el especial momento que vivió con su pareja y los comentarios se salieron de control al viralizarse las imágenes.

La usuaria subió en su cuenta pública las imágenes del momento que nunca olvidará. En un restaurante, se ve un plato en el que hay una hamburguesa con papas francesas y la frase de la pedida de mano con salsa de tomate: "Cásate conmigo". Después, se puede apreciar algunos dulces y ella muestra su argolla en su mano derecha, junto con la de su futuro esposo.

Esta propuesta de matrimonio generó comentario positivos por parte de empresarios que, al ver el video, decidieron comprometerse a darles diferentes obsequios o detalles para que la boda sea inolvidable: desde anillos de oro hasta caballos en la celebración.

La otra cara de la propuesta

Sin embargo, como suele suceder en las redes sociales, no todos los comentarios fueron agradables. Otros usuarios cuestionaron la manera en la que el hombre le propuso matrimonio a la joven, pues consideraron que no era "especial" o que debió "esforzarse más".



Ante esto, la mujer subió otro video exigiendo respeto por los comentarios que ella consideró "clasistas". Manifestó que solo ellos saben por lo que han pasado durante su relación, calificándolo como "las duras y las maduras".

También expresó su sorpresa porque la mayoría de comentarios negativos provenían de mujeres y respondió a quienes criticaron sus uñas durante la pedida de mano; relató que por los episodios de ansiedad y depresión que en ocasiones tiene, suele escarapelar el esmalte.

Finalmente pidió que, si no les gustó el video o la propuesta de matrimonio, simplemente deslicen el video y se abstengan de realizar malos comentarios que hieren a las personas.