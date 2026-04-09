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Blu Radio  / Sociedad  / Leo Vinilo, el DJ caleño que busca conquistar Estados Unidos tocando salsa romántica en acetato

Leo Vinilo, el DJ caleño que busca conquistar Estados Unidos tocando salsa romántica en acetato

Lo que comenzó hace 15 años como un acto de nostalgia para honrar la memoria de su padre, hoy es un fenómeno en redes sociales y una salva guarda de una tradición que se mantiene viva con los años.

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