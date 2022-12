Llega la nueva versión del Pícnic Literario

El Jardín Botánico de Bogotá, la Cámara Colombiana del Libro y la Gerencia de Literatura del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invitan a todos los ciudadanos al segundo Picnic Literario en el Jardín Botánico de Bogotá, que se realizará este sábado 8 de octubre de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.



En una apuesta por que los ciudadanos disfruten de los espacios verdes que tiene Bogotá y, además, promover la lectura y el conocimiento de una manera sana y divertida, este segundo Picnic Literario en el Jardín Botánico de 2016, está preparado con una amplia gama de actividades para todas las edades y gustos.



Dentro de las actividades que los bogotanos podrán realizar, está el trueque de los libros ya leídos de la colección Libro al Viento, por ejemplares recientemente publicados por este programa de fomento a la lectura. Igualmente, en esta jornada se hará la presentación de “Siete Retratos” de José Joaquín Jiménez, por parte de los escritores Andrés Torres y Antonio García Angel.



Los asistentes podrán afiliarse a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (Biblored) que hará presencia con su punto de afiliación portátil y participar en los recorridos guiados de “La Poesía de las Plantas” que ofrece el área pedagógica del Jardín Botánico de Bogotá.



En la carpa del Jardín Botánico, a las 11:00 a.m. tendremos un concierto de música popular colombiana con la Banda Filarmónica Juvenil, y a las 2 p.m. los actores Diana Ángel, Mónica Giraldo, Ramsés Ramos y Julio Correal, rendirán Homenaje a William Shakespeare con la lectura de varios fragmentos de su obra literaria.



Una vez más, las letras, la naturaleza y el cortometraje se unen para ofrecer una experiencia única para el disfrute de la literatura al aire libre, gracias a la alianza con el Movimiento BOGOSHORTS y el apoyo de la Embajada de Francia en Colombia y el Instituto Francés. El público podrá disfrutar, en la Maloca de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., de Al salir de la escuela (En sortant de l'école) una colección de 13 cortometrajes de tres minutos que busca combinar la poesía con la más demandante de las libertades artísticas: la animación, a través de la adaptación de 13 poemas del francés Jacques Prévert, con el universo gráfico de jóvenes directores recién graduados de escuelas de animación.



De la misma manera, otra de las actividades que estarán dispuestas durante todo el día, será la oferta de publicaciones por parte del Colectivo Los Libros del Armario, quienes harán préstamo de libros en temas de género y sexualidades y desarrollarán espacios lúdicos con juegos tradicionales que generan reflexión sobre temas de protección de derechos a grupos en situación de vulnerabilidad.



El diario El Espectador se vincula al picnic con su Cambalache Literario, actividad que invita a los lectores a que intercambien y canjeen sus libros leídos por otros, de forma gratuita; de igual forma estará el caricaturista X- Tian, dictando un taller de dibujo y caricatura para toda la familia,



En la plazoleta de entrada al Jardín, la Asociación Colombiana de Libreros Independientes (ACLI), les ofrecerá a los asistentes una amplia variedad de libros para la venta.





Recomendaciones:



- Está prohibido el ingreso de alimentos al jardín.



- No se pueden llevar mascotas.



- No tocar o arrancar las plantas de la exhibición.



-No botar basura, cuidemos la naturaleza.



Costos:



- Niños: $1.400



- Adultos: $ 2.700



- Adultos mayores de 60 años: Entrada gratuita (presentando cédula).