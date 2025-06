Llegó borracha a dormir y la Policía la sacó porque no era su casa: "Qué pena"

Un hecho insólito se registró este fin de semana en Cusco, Perú.En redes sociales se hizo viral un caso de una chica que, en estado de embriaguez, entró sin permiso a una vivienda y se acostó en una cama a dormir sin importar nada.

La familia, asustada por no saber las intenciones de esta persona, llamaron a la Policía para que les ayudara a retirarla, según contó el medio Binacional TV. Pero no entendían era por qué ella no decía nada ni porque no era agresiva, o por qué no tenía como objetivo robar algo y solo dormir en el sitio.

Al llegar la Policía, ellos se acercaron con cuidado para evitar si de pronto estaba armada o algo, pero la reacción les sorprendió. Ella confesó haberse equivocado de casa y pidió disculpas por lo sucedido, con ayuda de las autoridades salió de la vivienda sin ningún daño, riña o robo de por medio.

Mujer se equivocó de casa estando borracha // Foto: Binacional TV

"Los dueños del inmueble alertaron rápidamente y al llegar, los agentes encontraron a la insólita huésped durmiendo plácidamente, indiferente a todo lo que ocurría a su alrededor. Con apoyo de la Policía Nacional, la joven fue retirada sin mayores complicaciones, aunque con una historia que difícilmente olvidará por varios años", contaron en el medio mencionado.

Ante esta situación, que si bien no pasó a mayores, las autoridades alertaron que estas situaciones se pueden presentar para cosas malas y pidieron tomar con responsabilidad. Por fortuna, la chica entró a una vivienda con personas pacíficas, pero en otro caso pudo terminar todo peor.

Por ahora, no han revelado el nombre ni edad de la chica implicada y pidieron reportar cualquier anormalidad en este tipo de situaciones, al igual que proteger las entradas de casas en ventanas y puertas para evitar que otro caso como este se presente. Desafortunadamente, no hay video sobre este hecho.