Lo que pocos vieron del paso de BTS en Bogotá que tuvo influencia de Karol G

Bogotá hizo historia el pasado 2 y 3 de octubre con los conciertos de BTS. El estadio El Campín se convirtió en tendencia no solo a nivel nacional, sino también internacional, mientras miles de personas alrededor del mundo pusieron su mirada en Colombia y en la manera en que la capital recibió a la agrupación surcoreana.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook también disfrutaron de su paso por Bogotá. Durante su estadía, algunos de los integrantes tuvieron la oportunidad de conocer, de manera incógnita, diferentes lugares de la ciudad y vivir de cerca parte de su ambiente.

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Además, los integrantes de BTS quedaron sorprendidos con la energía del público colombiano durante las dos fechas en El Campín. Sin embargo, hubo un detalle de su visita que pocos notaron y que terminó conectándolos directamente con una de las artistas colombianas más importantes del momento: Karol G.

Luego de su paso por Bogotá, j-hope y Jimin se sumaron a la tendencia de “Bby Wow”, uno de los fenómenos virales impulsados por Karol G, y compartieron en TikTok el famoso baile que ya se ha convertido en un fenómeno internacional.

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El gesto rápidamente llamó la atención de los fanáticos de BTS y de la propia Karol G, quien reaccionó a la publicación de los integrantes del grupo surcoreano y agradeció el apoyo a su tendencia.

Así, la visita de BTS a Colombia no solo quedó marcada por sus dos multitudinarios conciertos en El Campín, sino también por este inesperado encuentro entre el fenómeno del K-pop y uno de los movimientos virales más reconocidos de la música colombiana.