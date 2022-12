Los beneficios de llevar mascotas a la oficina

Felipe Martínez, colaborador de Google, contó en Mascotas Blu algunos de los beneficios que ha encontrado tras llevar a su mascota a las instalaciones de la empresa en que trabaja.



Felipe dice que el cambio de poder llevar las mascotas a la oficina es “muy positivo porque nos permite compartir más tiempo”.



“En Bogotá no tenemos muchos espacios para dejarlos y llevarlos al trabajo no solo nos permite tener una mayor conexión con los animales”, explicó Felipe, quien expresa que “muchas personas que no tienen mascotas son felices al tener una en la oficina”.



