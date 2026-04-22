Los cinco errores que la mayoría comete al cocinar arroz blanco en casa

En muchos hogares existe una señal que indica que la comida ya está casi lista, una olla de arroz en la cocina, el cual acompaña el plato del día y nunca falta en la mayoría de la mesa. Aunque parece una preparación sencilla, lograr un arroz blanco suelto y en su punto no siempre es tan fácil como parece.

Y es que, más allá de la costumbre, cocinar arroz tiene su técnica. Pequeños errores durante el proceso pueden cambiar por completo la textura, el sabor e incluso su cocción.

Expertos en cocina coinciden en que dominar el proceso básico depende más de entender el grano que de repetir una receta al pie de la letra.



Los cinco errores más comunes al cocinar arroz

Según Lucas Cuisine, chef profesional y creador de contenido gastronómico, estos son los cinco errores que se deben evitar al momento de preparar el arroz:



1. No controlar el almidón

Una de las fallas más frecuentes es no lavar el arroz antes de cocinarlo. El exceso de almidón en la superficie hace que el grano quede pegajoso. Por lo cual, enjuagar el arroz ayuda a eliminar ese almidón superficial y mejora la textura final.



2. Usar demasiada agua

La proporción incorrecta de agua es clave. Añadir más de la necesaria puede dejar el arroz blando o pastoso. La medida varía según el tipo de grano, pero en general se recomienda una relación aproximada de 1 taza de arroz por 1,5 a 2 tazas de agua.

Persona comiendo arroz. Foto: Freepik.

3. Revolver el arroz durante la cocción

Mover el arroz mientras se cocina rompe los granos y libera más almidón, lo que provoca una textura apelmazada. Lo ideal es dejarlo quieto para que se cocine de manera uniforme.



4. Destapar constantemente la olla

Abrir la tapa hace que se escape el vapor, fundamental para la cocción. Esto puede afectar el tiempo y el resultado final. Mantener la olla tapada permite que el calor y la humedad trabajen de forma adecuada.



5. No dejar reposar el arroz

Una vez apagado el fuego, es clave dejar reposar el arroz unos minutos. Este paso permite que termine de absorber la humedad y se asiente. Según recomendaciones, este reposo mejora la textura y evita que quede húmedo en exceso.

