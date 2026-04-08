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Blu Radio  / Sociedad  / Gente  / Cinco errores al preparar fríjoles: evitarlos es clave para lograr una buena cocción en casa

Cinco errores al preparar fríjoles: evitarlos es clave para lograr una buena cocción en casa

Aunque parezca una receta sencilla, hay varios detalles que pueden marcar la diferencia entre un plato común de fríjoles y uno realmente bien preparado.

frijoles (1).jpg
Lo que no se debe hacer al momento de cocinar fríjoles.
Foto: tomda de X, Nestlé, Freepik.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 8 de abr, 2026

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