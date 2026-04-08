Cinco errores al preparar fríjoles: evitarlos es clave para lograr una buena cocción en casa

Uno de los platos típicos de Colombia es la bandeja paisa y uno de sus ingredientes son los fríjoles. Al momento de ir a un restaurante, la mayoría de las veces su textura y sabor son perfectos, pero no es raro que al prepararlos en casa el resultado no sea el esperado.

A muchos les quedan duros, a otros se les deshacen o incluso terminan con una cocción desigual o un sabor que no convence. Aunque parezca una receta sencilla, hay varios detalles que pueden marcar la diferencia entre un plato común y uno realmente bien logrado.

Precisamente, evitar ciertos errores básicos puede ser clave para lograr fríjoles cremosos, suaves y llenos de sabor.



Cinco errores que cometen las personas al preparar fríjoles

De acuerdo con recomendaciones hechas por Refisal, estos son los cinco errores que cometen las personas al momento de cocinar estás legumbres:

1. No remojarlos la noche anterior

Cocinar los fríjoles sin remojo previo es uno de los errores más frecuentes. Este paso permite hidratarlos, reducir el tiempo de cocción y evitar que queden duros. Lo ideal es dejarlos en agua entre 8 y 11 horas antes de prepararlos.



2. Agregar sal desde el inicio

Aunque parezca lógico sazonar desde el principio, hacerlo puede endurecer la piel del fríjol y provocar que se cocine de forma desigual. Lo recomendable es añadir la sal al final de la cocción.

3. Cocinarlos a fuego demasiado alto

Una cocción agresiva puede hacer que los fríjoles se rompan o se deshagan por fuera mientras aún están duros por dentro. Lo mejor es iniciar con ebullición suave y luego bajar el fuego para una cocción lenta.

4. Añadir demasiado líquido

Pensar que más agua garantiza una mejor cocción es un error. El exceso de líquido puede arruinar la textura cremosa característica de los fríjoles colombianos. Es clave controlar la cantidad para lograr el punto ideal.

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5. No revisar el agua de remojo

Cocinar los fríjoles en la misma agua en la que se remojaron puede afectar el sabor. Si esta está turbia o sucia, lo mejor es desecharla y usar agua limpia para la cocción.

Como recomendación adicional, se pueden incorporar ingredientes como plátano verde o zanahoria rallada para espesar naturalmente la preparación y aportar un toque extra de sabor.

En la cocina, los pequeños detalles hacen grandes diferencias, y en el caso de los fríjoles, corregir estos errores puede transformar por completo el resultado final.

