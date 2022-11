Los niños también deben aprender a lidiar con la frustración: experto

Este domingo En BLU Jeans estuvo David Bonilla, psicólogo y consultor en desarrollo personal y organizacional y CEO de Conexiones Consultorías, hablando sobre cómo reeducar a los niños, en especial a aquellos que son malcriados y no hacen caso a sus padres.

“Es importante que los padres clarifiquen en qué le van a decir que no y en qué sí a los niños. Muchas veces, desde el impulso, les decimos no porque no, y cuando ellos empiezan a preguntar el por qué nos echamos para atrás, ahí es donde los niños aprovechan y ponen a bailar a los papás”, afirmó.

Publicidad

Los padres buscan la mejor manera de hacer felices a sus hijos, pero es importante que los pequeños aprendan cómo estar en la casa y qué es el aburrimiento, porque, según Bonilla, eso también es parte de la vida.

“¿Cómo van a estar satisfechos si siempre estamos buscando que estén felices y que no se aburran? Es mejor no hacer nada, hay que enseñarles a que se aburran, porque todo el tiempo quieren estar estimulados, eso lleva a que los papás se vuelvan choferes, la gente busca en qué ocupar a los niños todo el tiempo. Es importante que aprendan a lidiar con la frustración”, explicó.

Vea aquí: Murió niña de cinco años por atentado que iba dirigido a su padre

Publicidad

Escuche aquí la entrevista completa con David Bonilla en En BLU Jeans:

Publicidad