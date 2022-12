Luciana Peker, la periodista que habla de violencia sexual en el Festival Gabo

La periodista y escritora argentina Luciana Peker, una de las invitadas especiales en el cierre del Festival Gabo, que se lleva a cabo en el jardín botánico de Medellín, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, y habló sobre sus libros y el tema del género y la violencia intrafamiliar, temas que maneja y conoce a la perfección.

No deje de leer: Estos son los ganadores del Premio Gabo entregado en Medellín

Publicidad

Peker, especializada en género, ha escrito para The New York Times, El País, La Marea, El Mundo y Anfibia. Es, además, autora de los libros ‘La revolución de las hijas’ (2019), ‘Putita golosa, por un feminismo del goce’ (2018), ‘La revolución de las mujeres no era solo una píldora’ (2017) y ‘Mujeres ferroviarias – experiencias de vida sobre rieles’ (2015).

Peker dará una serie de charlas sobre cómo cubrir los terribles casos de violencia sexual, que lastimosamente siguen afectado a Colombia y los países de la región.

“Hasta ahora, las mujeres siempre estuvimos silenciadas y, en realidad, la terrible violencia no se combatía. La revolución de las mujeres ha logrado que si bien no pudimos parar los abusos sexuales, sí que no se sigan perpetrando”, indicó.

Manifestó la periodista argentina que una cosa es que las mujeres hablen de buenas intenciones en el mundo y que otra muy distinta es que pretendan desactivar la violencia en él.

Publicidad

“Necesitamos ir a fondo para acabar con los abusos sexuales. Yo quiero ver qué mujeres, qué varones quieren que sus hijas, sus amigas y sus compañeras sigan siendo violadas. Yo no, por eso acompaño las denuncias de las mujeres que quieren desactivar la violencia sexual sistemática en toda la sociedad”, manifestó.

Escuche aquí este informe en Mañanas BLU, con Camila Zuluaga:

Publicidad

Entérese en BLU Antioquia de todas las noticias de la región que son relevantes e importantes, con los hechos que son novedad, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.