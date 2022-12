Maía es un proyecto de un montón de gente, no soy solo yo: Mónica Vives

La reconocida cantante Mónica Andrea Vives Orozco, Maía, pasó por los micrófonos de Blu Radio y En Blanco y Negro para contar un poco de su vida personal y los 13 años que acumula de carrera musical.

Maía indicó que desde siempre le llamó la atención la actuación, la música y el baile y que su nombre artístico realmente es un proyecto “de un montón de gente, somos como un equipo olímpico; un gran equipo de personas con gustos y opiniones diferentes”.

Reveló que su gusto por la música inició desde su infancia en Puerto Colombia luego de trasladarse desde Barranquilla con su familia. “Uno de los discos que más me impactó durante mi infancia fue Thriller de Michael Jackson, es lo que todo el día cantaba a media lengua. Me regalaron una grabadora y me enseñaron a grabar, echar para adelante y atrás, y así nació la cuestión de la música en mí”.

“Soy hija única, mi madre cantó toda su vida, fue pianista y guitarrista. Mi abuelo por parte de mamá compuso una canción de mi disco del 2012, en que cantaba tangos y tradición oral. Mis abuelos también tienen una gran tradición musical, entonces en la casa todo el tiempo había música”, añadió la artista.

Dijo también que vivió su infancia rodeada de música. “A los 13 años me daba pavor el escenario, le tenía mucho miedo a cantar, y la canción con que empecé a cantar fue en un acto cívico pero me daba pavor. Canté Mi Tierra de Gloria Estefan”.

“Entonces en mi primera versión de Maía canté y al terminar todos se quedaron callados un segundo que para mí fue una vida. Luego se levantan y me aplauden, y ahí comenzó mi vida en los concursos. Cantaba en inglés, alemán, en eventos y luego comencé a trabajar todo lo que cultivé en mi vida y no fue fácil, hubo batalla de egos y demás”.

En principio nunca pensó que algún día se convertiría en una reconocida cantante y veía el proyecto como un imposible, idea que en ocasiones reforzó con las críticas de algunas personas. “Yo no veía las críticas como detractores sino como gente que me hablaba con la verdad, sin embargo mis papás y mi familia siempre me dijo que lo mío era la música”.

Sin embargo, se decidió a participar de lleno en un concurso patrocinado por Sony Music que se llamaba ‘Colombia suena bien’. “Luego nos enteramos que habíamos pasado, luego fuimos a Bogotá y ganamos a nivel nacional entre 60 mil participantes como mejor solista pop. No me lo creía”.