Polémica ha causado el hecho en el que un hombre obligó a un niño de 9 años a caminar desnudo por las calles del municipio de Pradera, Valle del Cauca. Por esto el ICBF inició una investigación y trasladó al menor a la casa de una tía.

Mariela Cerón, madre del niño, dijo en BLU Radio que el menor es de un “temperamento difícil”, desobediente y agresivo, por lo que de una u otra forma justificó el actuar del hombre. “Yo sé que el padrastro actuó mal, pero se castigó porque no me obedece. El padrastro quería que el entendiera los peligros de la calle”, afirmó.

Además, agregó: “No es la forma de castigar a un niño de 9 años. Es un niño incontrolable. No tengo quejas de mi esposo, es la primera vez que hace una locura así (…) Yo sé que ese no era el castigo, pero nadie es perfecto en la vida”.

Según la señora Mariela, el padrastro nunca ha maltratado al menor ni ella ha permitido que le pegue. "Rubén ha sido un buen papá y no ha sido maltratado", afirmó.

Cerón insistió en que al niño “no lo castigaron por no aprenderse las tablas” de multiplicar. “Han dicho muchas mentiras. (…) Es muy triste que mi niño no viva conmigo, pero eso le sirve para que cambie y aprenda a no escaparse”.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: