innovar en el sexo es una herramienta adecuada.

Es importante romper con la inseguridad en la sexualidad, quitarse la pena a la hora del sexo y dejar de pensar que “yo voy a hacer de todo hasta que me case y cuando me case me echo a las petacas”.

La recomendación final: eroticen, piensen en sexo, acuérdense del último orgasmo, el último beso y traten de buscar de nuevo ese encuentro.