Marithea conquistó la RedBull Batalla Colombia 2027 y estará en la Internacional

El Royal Center, de Bogotá, fue testigo del talento y versatilidad del escenario de la vallecaucana Marithea para hacerse con el título de la Red Bull Batalla Colombia al vencer en dos estilos distintos a Horus, quien agradeció la oportunidad y la emoción de haber llegado hasta las instancias finales de la competencia.

“Para ser sincera, hoy no pensé que fuera a ganar. Cada día está más complicada la Red Bull Batalla de Colombia porque estos peladitos vienen con mucho nivel”, confesó Marithea después de levantar el trofeo.

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Primero dejó en el camino a J1, subcampeón de 2025 a manos de Valles-T; en cuartos de final fue el turno de JM Serna, a quien, con tranquilidad, superó en todos los ritmos, pero el primer desafío de la noche fue realmente Puppy, que la llevó al límite en sus rimas y recordar que son 11 años de trayectoria.

Marithea conquistó la RedBull Batalla Colombia 2027 // Foto: suministrada

Marithea no intentó competirle en velocidad. Prefirió responder con golpes más directos y aprovechar las intervenciones de Horus para construir sus ataques. “Tú eres el segundo Valles-T, yo la primera Marithea”, expresó en uno de sus intercambios ante Horus, al momento de vencerlo en la gran final que la puso en la Internacional del 2027.



Cinco años después de convertirse en la primera mujer campeona de Red Bull Batalla Colombia, Marithea volvió a levantar el trofeo. A los 28 años, reconoce que su manera de entender las competencias es diferente:

“Yo ya no estaba tan hambrienta. Yo no necesitaba este título para consagrarme, nadie duda de lo que yo pueda hacer. Pero se dio, gracias a Dios”.

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El Royal volvió a recibir este evento luego ocho años, cuando Valles-T conquistó su segundo título y, una vez más, demostró ser un escenario apto para vivir todo lo mejor del freestyle desde el talento de todos los MC’s participantes.