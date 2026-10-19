Falleció actriz de Rebelde por dura enfermedad: "Estará siempre con nosotros"

Luto en la televisión tras conocerse la triste muerte, a sus 39 años, de la actriz brasileña Lua Blanco, quien dio vida a ‘Roberta Messi’ en la versión de ese país de la popular telenovela Rebelde, una de las figuras jóvenes del entretenimiento.

Fue su hermano, Daniel Blanco, quien dio a conocer la triste noticia con un conmovedor mensaje en sus redes sociales para darle un último adiós, en donde, primero, agradeció a todos por el apoyo y con el dolor de haber perdido a una de las personas más importante de su vida.

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“Con mucha tristeza, les informamos del fallecimiento de nuestra amada hermana Lua Maria Blanco. Partió en paz, llena de amor y con la fe plena de que iba directamente a las manos de Dios. Permanecerá con nosotros para siempre, iluminándonos con su intensa luz eterna”, expresó con triste en su mensaje de despedida.

A lo largo de su vida, Blanco se volvió en una de las prometedores e importantes actrices de su país, además de ser hija del reconocido músico Billy Blanco Jr y con paso por varias producciones desde muy joven.



Actriz Lua Blanco // Instagram @lua_blanco

¿De qué murió Lua Blanco, actriz de Rebelde en Brasil?

La actriz fue diagnostica de cáncer hace pocos meses y, desde entonces, llevó el proceso en silencio. De acuerdo con medios locales, ella llevó en reserva y de la mano de su familia para tener tranquilidad absoluta mientras recibía sus sesiones de quimioterapia, incluso, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica.

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La actriz y cantante Dulce María, de la versión original, lamentó la noticia y aseguró haberla conocida en persona, enviándole un abrazo y los mejores deseos a todos los familiares en esta compleja situación.

“Durante los últimos meses de su vida luchó contra el cáncer, tiempo durante el cual estuvo rodeada del amor de su familia y amigos”, aseguró su hermano sobre esta situación.