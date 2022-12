Me dieron un café y al otro día amanecí calva: Belky Arizala sobre su look

Este domingo en Mesa BLU la modelo y actriz Belky Arizala estuvo como invitada de lujo, entrevistada por Vanessa de la Torre habló de su trayectoria profesional y aspectos que marcaron su vida personal.

Para empezar, la cucuteña narró la curiosa anécdota sobre su look.



“En la Universidad Francisco de Paula Santander, el profesor del grupo de danza nos invitó un paseo a Salazar de Las Palmas, Norte de Santander, y las mujeres se quedaban en una cabaña y los hombres en otra. Yo no era de amigos, ellos no me querían tanto y no me importaba. En la habitación una de las compañeras me dijo que, si me quería tomar un café, yo creyendo en su buena fe acepté y al otro amanecí calva”, contó.



Pese a que la también empresaria dijo haber sentido en ese momento mucha rabia, hoy en día les agradece, porque su look le ha abierto puertas en el mundo del modelaje.



“Eso fue un atentado, por fortuna, me dejaron viva para contarlo, pero hoy yo les doy gracias, porque por eso he logrado abrirme un espacio en esta industria”, añadió.



Según Belky, el tono de su piel y su falta de cabello nunca fueron impedimento para llegar a ser modelo y mucho menos participar en un reinado como Señorita Colombia, por el contrario, a su físico le debe grandes contratos.



“Yo quería ser Señorita Colombia, quedé de primera princesa como Señorita Cúcuta, pero después logré mi sueño en México por decreto”, confesó.



“En la terquedad por ser reina llegué a Bogotá y me metí de modelo y como modelo se me abrieron más las puertas. Toda la gente me veía como tal, por mi porte y look”, concluyó.



Escuche la entrevista completa en el audio adjunto

Publicidad