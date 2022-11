"Me gusta lo que hago y hago lo que me gusta": Jorge Alfredo Vargas

profesional y de sus proyectos futuros.

En su conversación con Felipe Zuleta, Vargas, dijo que no siempre tuvo en su mente estudiar periodismo y que incluso se presentó a Medicina en la Javeriana y no pasó.

Sin embargo, dijo que siempre tuvo afinidad por los micrófonos y que desde que comenzó hasta hoy se siente “realizado frente al micrófono”.

“Para mí no es ningún sacrificio. Yo soy feliz ante la cámara o frente un micrófono. Me gusta lo que hago y hago lo que me gusta y diariamente le doy gracias a Dios por lo que me pasa”, agregó.

En cuanto a la formación de los nuevos periodistas, el presentado dijo que cree que sí es necesaria la academia, pero enfatizó que otras carreras como economía y derecho fortalecen muchísimo más la carrera de periodismo.