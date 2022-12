“Me mamé de la soledad”: padre Alberto Linero confirma que se retira del sacerdocio

El padre Alberto Linero confirmó su retiro del sacerdocio y lo hizo en una entrevista con Néstor Morales, en BLU Radio, en la que contó detalles sobre la forma en que tomó la decisión y los factores que influyeron en ella.

“Envié una carta a mi padre general, el padre Jean-Michel Amouriaux, pidiendo que me dispense de mis promesas sacerdotales. El padre no me ha respondido, no tengo respuesta todavía”, confirmó el religioso en la entrevista,

durante la cual no pudo contener las lágrimas.

De acuerdo con Linero, la decisión la tomó porque “quería vivir de otra manera”.

"Primera vez que voy a hablar de eso así, frontalmente y con claridad, y espero que sea la última también porque no quiero hablar de eso más porque al fin y al cabo esa es mi vida, es mi interior, eso me genera muchas emociones", continuó.

Añadió que durante 33 años dedicó su vida a servirle a la Iglesia, (entró al seminario a los 16 años) en la que, dijo, pese a las dificultades que enfrentó, fue feliz.

"Yo he vivido los últimos 33 años de mi vida vinculado a la comunidad eclesial, he sido feliz, he sido un tipo que tiene mucho que agradecer a la Iglesia, a la comunicación de los Padres Eudistas. he sido realmente pleno, pero hoy he querido -y entiendo- que quiero vivir la vida de otra manera. Hacer otras cosas en mi vida personal", sostuvo.

Dijo que su determinación la toma por su propia cuenta, por sus propios problemas y que no culpa a nadie más de la misma: “Yo soy un católico feliz, seguiré siendo católico y seguiré teniendo una experiencia de fe y soy feliz. Es decir, no soy un tipo amargado. Ustedes me ven aquí todos los días, ustedes saben que yo disfruto lo que hago. Simplemente quiero vivir de otra manera, hacer otras opciones de vida. He entendido otras cosas y soy claro. Son problemas míos, no son problemas de nadie más”.

El sacerdote, que se encontraba en su año sabático y quien desde hace unos meses hace parte de la mesa de trabajo de Mañanas BLU, confesó que la soledad cumplió un papel importante para decidirse a colgar los hábitos.

"Me mamé de cosas mías, de soledades, de cosas que no entiendo, me cansé y punto. La gran tragedia mía ha sido la soledad en los últimos tiempos", confesó el padre Linero.

"Yo los últimos cuatro años de mi vida he estado atravesando un desierto de soledad muy grande, existencialmente muy grande, rodeado de mucha gente. Es más, creo que hasta me volví ermitaño. Creo que ni salía. Eso es grave para mí", contó.

Sobre su futuro, el padre manifestó que no le “asusta” tener una pareja, pues se considera un tipo “común y corriente”.

"No me asusta ese tema. Soy un tipo común y corriente. Seguramente voy a tenerla, no tengo ningún lío. Hoy exactamente no la tengo, pero no sé mañana o pasado. He sido lo más honesto que he podido. No quiero sentirme solo", declaró.

Preguntado si el tema del celibato había influido en su decisión, el padre Linero dijo: "El tema no es sexual, no es genital, el tema no es existencial".