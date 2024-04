Médicos desmienten mito sobre cambiar el colchón por años de uso

El mito de que se debe cambiar el colchónpor años de uso fue desmentido recientemente por médicos en el país. De acuerdo con el doctor Rafael Danilo Sánchez Lombana, la mayoría de las personas cree que cambiar el colchón depende del tiempo.

“Quiero ser enfático en que no se trata de recomendar estrenar colchón cada año, cada 2 o cada 3, porque a ciencia cierta no hay una regla absoluta para eso. La mayoría de la gente cree que cambiar de colchón depende del tiempo, y eso no es verdad. Los factores realmente determinantes son el uso y las condiciones en las que se encuentra este elemento. No es lo mismo, un colchón que ha estado expuesto a personas que comen en cama, que duermen con su mascota, que tienen bebé y eventualmente tienen accidentes con los pañales, a una persona que duerme solo y usa el colchón únicamente para descansar”, explicó Rafael Sánchez Lombana, médico consultor científico de Colchones Romance Relax.

Asimismo, el experto manifestó que el colchón, por ser el escenario principal para las relaciones íntimas, refugio de las convalecencias, y lugar de procesos fisiológicos normales del cuerpo, es considerado un elemento personal e intransferible, que, al cumplir el tiempo de vida útil, jamás debería regalarse.

"Es un elemento de salud y bienestar de primera necesidad, por lo cual, los colombianos, al comprarlos, deben exigir materiales de alta calidad, comodidad y durabilidad que previene las afectaciones físicas y mentales, que pueden estar asociadas a un mal descanso", indicó el especialista.

Cinco razones por la cuales su colchón es tan personal como una prenda íntima

1. Procesos fisiológicos normales

2. Enfermedades

3. Desgaste por uso

4. Hábitos de higiene que varía de persona a persona

5. Relaciones sexuales