¿Qué piensa Julio Iglesias de los memes en este mes?

Todos los años, en el mes de julio, en las redes sociales se viralizan los memes del cantante español Julio Iglesias. Esta "tradición" comenzó a tomar fuerza en 2015, cuando el artista mencionó en una entrevista que las imágenes que se acompañan con un texto burlesco le causaban gracia.

"Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa", especificó Julio Iglesias en una entrevista para la revista 'Hola' de México en 2015.

Aunque no se sabe con exactitud quién fue la primera persona que viralizó los memes de julio, lo cierto es que esas imágenes hacen reír a los latinos todos los años.



En los memes que se comparten en las redes sociales y en las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, se puede ver al cantante señalando a la cámara, mostrando su sonrisa, embarazado y con unos kilos de más.

La primera imagen que se suele viralizar antes de que llegue el 1 de julio es el meme de Julio con cara de sorpresa y un poco despeinado.

Cuando se va acabando el mes, las personas suelen compartir la imagen del cantante en estado de embarazo, haciendo alusión a que julio se encuentra en la "última semana".

Al mismo tiempo, se envía el meme de julio con unos kilos de más, en el que se especifica que al mes "no le queda nada".

Meme de julio / Foto: suministrada

¿Quién es Julio Iglesias?

Julio Iglesias es un cantante y compositor español de renombre. Nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid. Es considerado uno de los artistas latinos más exitosos y populares de todos los tiempos.

Inició su carrera a finales de la década de 1960 y se convirtió en un ícono internacional del género romántico. Su estilo musical abarca la balada, el pop latino y la música tradicional española. A lo largo de su trayectoria, ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como uno de los artistas más destacados de la historia.

Además de su éxito en la música, Julio Iglesias también incursionó en otras áreas. Antes de dedicarse por completo a la música, fue futbolista profesional y jugó como portero para el Real Madrid Castilla. Asimismo, ha tenido participaciones en el mundo de la actuación, con apariciones en películas y programas de televisión.

Con una carrera que abarca décadas, Julio Iglesias ha dejado una huella imborrable en la industria musical y ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo con su voz inconfundible y su estilo único. Su legado perdura y su música sigue siendo apreciada y disfrutada por nuevas generaciones de seguidores.

