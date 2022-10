Mi mamá no quería morir sufriendo: Juan Carlos Calvo

“Fue algo muy duro, un proceso bastante largo en el que estuvimos con mi mamá, fueron 16 años de ella enferma, en donde, de manera consecutiva, íbamos teniendo pérdidas. La muerte no deja de ser una pérdida de un ser querido”, dijo.

Calvo dijo que en septiembre Olga cayó en estado terminal y en enero iniciaron todo el proceso de aplicación de eutanasia.

“Desde septiembre todo se empezó a complicar y en enero que ella tomó la decisión, empezamos un proceso de decirle a ella cuánto la íbamos a extrañar, cuánto la queríamos y los respectivos agradecimientos”, indicó.

Finalmente, Juan Carlos, reveló por qué su madre llegó a tomar esta decisión.

“Mi mamá deseaba no seguir viviendo de la manera en la que estaba, no quería seguir sufriendo como lo estaba haciendo y no quería verse impedida. No quería morir sufriendo”, concluyó.

Orrego es de nacionalidad colombiana, pero vivió por más de 20 años en Venezuela, de los cuales 16 estuvo enferma, los últimos tres años, paralizada del cuello para abajo y por esto pidió a su familia que la grabaran mientras le aplicaban la eutanasia.