Michael Ortega y su expareja causan polémica en redes por sus hijos: muestran pruebas

Una controversia se desató en redes sociales cuando Laura Jaramillo, hermana de Angélica Jaramillo, expuso a su expareja, el futbolista Michael Ortega, por presuntamente incumplir con sus responsabilidades como padre. La disputa ha captado la atención mediática luego de que Jaramillo revelara la falta de apoyo financiero de Ortega para sus hijos, Thomas y Michelle.

Laura Jaramillo recurrió a sus redes sociales para denunciar que Ortega ha estado ausente en la vida de sus hijos y no ha cumplido con el acuerdo de manutención. Según la modelo, el jugador de 33 años no responde a sus mensajes ni ha pagado la mensualidad acordada para el sostenimiento de los niños. En una publicación en Instagram.

“Siento mucho tener que utilizar mis redes para esto; les juro que he pensado tanto en hacerlo, pero ya me siento desesperada. He contratado tres abogados en diferentes momentos para obligar a Michael a cumplir con sus obligaciones, pero ninguno ha tenido éxito. Llevo años en esta lucha y me siento agotada”, escribió Laura Jaramillo.

Jaramillo también mostró imágenes en las que solicita repetidamente a Ortega el pago de la cuota escolar de sus hijos, sin recibir respuesta. Ella criticó el sistema legal colombiano, cuestionando por qué no protege adecuadamente a los menores en estos casos y lamentando haber invertido grandes sumas en abogados sin resultados satisfactorios.

Publicidad

Por otro lado, Michael Ortega respondió a las acusaciones mediante sus historias de Instagram, donde publicó pruebas de los pagos realizados desde el 27 de enero de 2023. Ortega admitió que no ha enviado el dinero correspondiente a agosto, pero argumentó que esto se debe a las dificultades para transferir dinero desde Bolivia al exterior. Se comprometió a enviar el monto pendiente antes del final del mes y aclaró que esto había sido acordado previamente.

Ortega dejó en claro que los pagos se habían realizado según lo acordado y que la demora en la transferencia de agosto se debía a problemas logísticos. Sin embargo, Laura Jaramillo insiste en que los gastos inmediatos para el colegio y otros compromisos, que ascienden a 6 millones de pesos, no pueden esperar, lo que la llevó a presionar públicamente por una solución.