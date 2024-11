Millonario no le dejará herencia a sus hijos por esta razón: “El rico soy yo"

Javier López, un exitoso empresario con un ingreso mensual de 4.500 millones de pesos colombianos, ha causado un gran revuelo en redes sociales luego de sus polémicas declaraciones sobre el futuro de su fortuna. En una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, el hombre sorprendió a la audiencia al revelar que no planea dejarle ninguna herencia a sus hijos.

"Soy millonario, pero mis hijos no van a heredar. Ellos saben que el rico soy yo, no ellos", afirmó López, quien ha construido su imperio a lo largo de los años, pero con una filosofía muy particular. Según él, sus hijos deben ganarse la vida por sí mismos, sin esperar que su fortuna se traspase de generación en generación.

López proviene de una familia humilde, cuyo sustento inicial provenía de la ganadería. Sin embargo, su ascenso al éxito fue marcado por una dura caída durante la crisis financiera de 2008, que lo llevó a perder casi todo, desde su vasto imperio empresarial hasta su estabilidad económica.

"Cuando ganas te crees invencible, pero cuando pierdes analizas más. Aprendí más de los fracasos que de los éxitos", expresó en la entrevista, destacando cómo esa experiencia lo motivó a continuar su camino empresarial con mayor enfoque y determinación.

Además de sus logros empresariales, Javier López también es abogado. Para motivar a su hija Ariana, quien decidió estudiar Derecho, él mismo se inscribió en la carrera, logrando graduarse junto a ella. "Dije: ‘Si estudiar es difícil, lo haremos juntos’", recordó, resaltando que ambos se graduaron como abogados colegiados con números consecutivos. Con esta formación, López fundó su propio bufete de abogados, agregando una nueva dimensión a su ya diverso portafolio de negocios.

Sin embargo, lo que más ha generado debate en las redes sociales fue su contundente postura sobre el legado familiar. "Mis hijos no esperan que me muera para cobrar una herencia. Quiero que sepan ganarse la vida por sí mismos. Les doy herramientas, contactos y consejos, pero el esfuerzo debe ser suyo", expresó, dejando claro que su objetivo es educar a sus hijos en el esfuerzo y la autosuficiencia.

López asegura que no le gustaría que sus hijos se convirtieran en "hijos de", esperando heredar su fortuna sin haber trabajado por ella. "Es muy triste que, el día que yo no esté, no tengan la capacidad de generar sus propios ingresos", agregó.

Finalmente, el empresario dejó un mensaje que resuena con su filosofía de vida: "Si cuando mueres te queda un euro, es que hiciste mal los cálculos. Lo importante no es cuánto acumules, sino cuánto enseñes y cuánto inspires a los demás".