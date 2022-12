Mindefensa dice que no puede callar que Farc está comprando armas y explosivos

El saliente ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, arremetió nuevamente contra las Farc y aseguró que la guerrilla está incrementado la compra de armas y explosivos con dineros derivados del narcotráfico.

Agregó que él no puede “callar la verdad” en una referencia tácita a cómo la guerrilla sigue delinquiendo a pesar de avanzar en un proceso de paz. (Lea también: La paz no será por voluntad de Farc, será por logros de Fuerza Pública: Pinzón )

“La guerrilla de las Farc lo que está buscando es llenar las alforjas y ahí es donde a mí sí me da pena, digan lo que quieran y preséntense como quieran. Lo que no se puede negar es la verdad, o qué hacemos, la escondemos y no decimos la verdad para que ellos estén bien y entonces nosotros nos hagamos los locos”, aseguró. (Lea también: Arremetida de las Farc en Tumaco: seis ataques, uno de ellos a una ambulancia )

“Me da pena, yo por lo menos no me presto para eso, la verdad real es que allá (Tumaco) las Farc andan dedicadas a crear toda su infraestructura de narcotráfico para comprar armas y explosivos y meterlos al resto del país; incluso, llegando acá a las fronteras del departamento del Valle”, precisó el nuevo embajador de Colombia en Washington.