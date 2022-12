Misión Comfort: Atención médica en mar y tierra

Valerse por sí mismo es el anhelo de Ricardo Francis, un barranquillero que desde niño fue diagnósticado con el síndrome de Guillain Barré,

el cual lo mantiene en silla de ruedas con una movilidad reducida.

Lea también: Al menos 20 cirugías cada día se practicarán esta semana en el buque hospital Comfort

Este martes, por primera vez en sus 50 años, Ricardo está recibiendo una terapia física para ser independiente y es gracias a la atención médica que brinda el comando sur de los Estados Unidos en el Coliseo Mayor de Santa Marta.

Publicidad

"Esto es lo mejor, siempre he querido dejar de depender de otra persona, porque siempre necesito un cien por ciento de otro y para mí es muy incómodo.

Ahora los médicos que vinieron dijeron que sí me podían ayudar para que al menos pudiera comer solo", expresó el paciente barranquillero.

Lea también: Comienza la atención humanitaria del buque Comfort en Colombia

"No me puedo quejar, aquí me están atendiendo muy bien, me van a hacer terapias en las manos y en los pies, y me van a dar medicinas", expresó.

Publicidad

En lo que va del primer día de atención, 400 personas han ingresado al Coliseo Mayor de Santa Marta, uno de los puntos adaptados en tierra con 144 médicos y enfermeros que brindan servicios de medicina para adultos, medicina pediátrica, odontología, optometría, dermatología y terapia física, como la que necesita Ricardo.

Publicidad

El buque Comfort está anclado en la bahía de Santa Marta, es el sexto hospital más grande del mundo y en estos momentos alberga a unas 1.000 personas, 700 de ellas dedicadas a la atención médica desde diversas especialidades y funciones logísticas.

En su interior hay 12 salas de cirugías y cinco de estas están habilitadas para esta nueva misión humanitaria en Colombia, donde se esperan practicar unas 100 intervenciones quirúrgicas.

"Queremos hacer cirugías importantes para acabar, por ejemplo, con hernias, problemas de vesícula o cataratas, que molestan mucho a quienes los padecen, pero que después de una operación no requiere estar mucho tiempo en el hospital, al día siguiente les damos de alta", informó el capitán Gustavo Lores, especialista médico a bordo.

Publicidad

Esta semana, el buque hospital atiende a la población pobre no asegurada del Magdalena, Atlántico y Bolívar, a los migrantes venezolanos y a los indígenas de la Sierra Nevada.

Cuenta con uno de los bancos de sangre más grande del mundo con capacidad para 5.000 unidades y sistema para producir su propio oxígeno y agua potable, mejor dicho, la más alta tecnología de los hospitales de Estados Unidos se concentra en este buque para seguir cumpliendo su misión humanitaria a lo largo de América.

Publicidad

Vea aquí más fotos y videos del buque hospital Comfort:

#Video Esta semana, el buque hospital Comfort atiende a población pobre no asegurada del Magdalena, Atlántico y Bolívar, también a migrantes venezolanos y a los indígenas de la Sierra Nevada https://t.co/K8J7Si7Bco pic.twitter.com/hK4Yr78NVQ — BLU Caribe (@BLUCaribe) August 20, 2019

#Video Camas de última tecnología pueden apreciarse en el buque hospital Comfort que llegó a Santa Marta con la misión de atender a población vulnerada, entre ellos, migranteshttps://t.co/K8J7Si7Bco pic.twitter.com/K3IxjHYeRX — BLU Caribe (@BLUCaribe) August 20, 2019

Escuche aquí el informe de esta noticia:

Publicidad

Publicidad