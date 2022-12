Misterios y desapariciones captados en cámaras de seguridad

-La familia Jamison:

Ocurrido el 17 de octubre de 2009, el caso de la familia Jamison es uno de los que más teorías e interés ha suscitado en la sociedad norteamericana.

El de Bobby y Sherilyn Jamison parecía un matrimonio normal; para la época de su desaparición, la pareja había estado buscando una parcela de tierra de 40 acres (161 metros cuadrados) para comprar cerca de las montañas en el sureste del estado de Oklahoma.

Un día, Bobby, Sherilyn y su hija de 6 años, Madyson, salieron de su casa a bordo de su camioneta rumbo a las montañas; pasaron los días y no volvieron a casa.

Tras ser reportados como desaparecidos, la Policía encontró su camioneta a un lado del camino, que por su posición y las huellas en el piso indicaba que los Jamison trataron de escapar y su camino fue bloqueado.

En el vehículo estaban sus celulares, pertenencias, las llaves del auto aún puestas en el volante, su perro, que casi muere de inanición, y una bolsa con 32 mil dólares en efectivo.

Sin embargo, no había rastro de su paradero, ninguna pista que ayudara a saber dónde estaba la familia. El caso conmocionó a la comunidad y las autoridades debieron reconstruir los pasos de los Jamison desde días antes a su desaparición.

Al indagar en la vida privada de la familia, la Policía dio con una serie de pistas desconcertantes, cada una apuntaba en una dirección diferente: Se creía que el padre estuvo involucrado en tráfico ilícito de drogas, por la gran cantidad de dinero en efectivo que se encontró en el auto.

También se halló una carta de 11 páginas escrita por Sherilyn en la que se muestra hostil y llena de odio hacia su marido, lo que podía indicar que se trataba de un asesinato y suicidio. La hipótesis la reforzaba la desaparición de una pistola calibre 22 que pertenecía a la familia y no fue hallada en la casa.

Sin embargo, lo más desconcertante para la Policía fue el testimonio de un sacerdote local que dijo a los investigadores que Bobby y Sherilyn creían que su casa estaba habitada por espíritus.

El video que las autoridades incluyen en este caso es desconcertante, pues se ve a la familia en aparente estado de trance, como sonámbulos a plena luz del día, caminando en círculos en el patio trasero de su casa, una escena que se repetía casi a diario.

Hasta hoy nadie conoce el paradero de la familia Jamison ni hay una explicación a su extraño comportamiento, que por supuesto siempre asustó a sus vecinos.

-La desaparición del niño Timothy Pitzen:

En Aurora, Illinois, hacia las 8 de la mañana del 11 de marzo de 2011, Emmy Fry se dirigió a la Escuela Primaria en que estudiaba su hijo para recogerlo temprano. No hacían ni dos horas que el niño había entrado a clases.

Después, ella y su único hijo, Timothy Pitzen, iniciaron un inesperado viaje. Primero visitaron el zoológico de Brookfield, cerca de Chicago. Luego fueron a un hotel donde pasaron la noche, allí las cámaras de seguridad los captaron juntos y sin equipaje, por lo autoridades creen que fueron unas vacaciones no planeadas.

Al día siguiente, Emmy y Timothy viajaron a Wisconsin para pasar el día en el parque acuático de Kalahari. La mujer llamó a algunos familiares para contarles que todo estaba bien y que volverían al día siguiente; se comunicó con todos sus seres queridos, excepto con su esposo.

Ese mismo día, a las 8 PM, una cámara de seguridad la grabó comprando en una tienda cerca del hotel en que se hospedaba, pero en esa ocasión, extrañamente, el niño no estaba con ella.

Al día siguiente en la tarde, Emmy fue hallada muerta en su habitación, al parecer se había suicidado y Timothy había desaparecido.

Antes de quitarse la vida, Emmy dejó una misteriosa nota que decía:

“Timothy está a salvo con personas que lo aman y que cuidarán de él, nunca lo encontrarán”.

En la investigación, las autoridades descubrieron que Emmy sufrió depresión desde que era una adolescente.

Hasta hoy, Timothy sigue haciendo parte de la lista de niños desaparecidos.

-Amber Tuccaro:

Amber Tuccaro es una mujer de 22 años declarada desaparecida el 15 de agosto del año 2010.

El día anterior a su desaparición, ella junto a su hijo de 2 años y una amiga, tomaron un vuelo hasta Edmonton, en Alberta, Canadá. Al llegar, se registraron en un motel cerca del aeropuerto.

Según la declaración de su amiga ante las autoridades, el plan era salir al otro día temprano hacia la ciudad para ir de compras, pero esa noche Amber decidió salir sola y pidió un aventón a un desconocido.

Al otro día y con el pasar de las horas, su amiga se dio cuenta que Amber no regresaba. Llamó a su familia y la reportaron como desaparecida.

2 años y 13 días después, el 28 de agosto de 2012, la Policía canadiense publicó un fragmento de un audio de una conversación que Amber sostuvo con el hombre que se ofreció a llevarla en su auto.

Al parecer, el audio hace parte de una llamada que hizo Amber y fue grabado cuando ambos se encontraban al interior del vehículo, con rumbo desconocido:

-Amber: ¿Por dónde estamos?

-Hombre: Estamos yendo hacia el sur, al norte de Boumond.

-Amber: Vamos hacia el norte de Boumond.

-¿A dónde vamos?

-No esto no es… ¿Me estás jodiendo?

-Hombre: No, no te estoy jodiendo…

-Amber: Más te vale que no me estés llevando a algún lugar al que no quiero ir. Quiero ir a la ciudad, ¿ok?

- Oye, no estamos yendo a la ciudad, o si?

-Hombre: Sí estamos yendo…

-Amber: ¡No, no es cierto! ¿Hacia dónde se dirige esta carretera?

-Hombre: La calle 50.

-Amber: La calle 50, ¿estás seguro?

-Hombre: Absolutamente.

-AUDIO INCOMPRENSIBLE-

Cuatro días después de que se hizo público el audio, el cuerpo de Amber fue hallado en zona rural del condado de Leduc, a 20 minutos del motel en que se hospedó 2 años atrás.

4-La muerte de Elisa Lam:

En enero de 2013 autoridades encontraron de la ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos) hallaron el cuerpo sin vida de una turista canadiense de 21 años al interior de un tanque de agua potable del hotel Cecil.

Las razones de su muerte aún son materia de investigación, pues desde el inicio de las pesquisas la oficina forense de la ciudad declaró que los resultados de la autopsia son insuficientes para determinar si se trató de un asesinato.

El caso de Elisa Lam se ha convertido en viral por un video divulgado en redes sociales en el que se ve a la joven escondiéndose de alguien que en ningún momento es captado por la cámara del ascensor en que ella se encontraba.