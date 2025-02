Modelo que estuvo con 100 hombres en un día afirma estar embarazada; ¿quién es el padre?

Lily Phillips, la creadora de contenido para adultos que saltó a la fama el año pasado tras anunciar su intención de dormir con 1.000 hombres en un solo día, ha vuelto a ser noticia. Esta vez, la joven de 23 años anunció que está embarazada , pero la gran pregunta que todos se hacen es: ¿quién es el padre?

El anuncio lo hizo a través de un montaje de fotos publicado el 18 de febrero en sus redes sociales, donde se la ve su vientre y mostrando pruebas de embarazo positivas. “El secreto está fuera 💗💙 Child Phillips 2025”, escribió en la publicación, sin revelar más detalles sobre el género del bebé, la fecha prevista de nacimiento o, por supuesto, la identidad del padre.

En octubre del año pasado, protagonizó un documental titulado I Slept With 100 Males in One Day (Me acosté con 100 hombres en un día), creado por Josh Pieters. En el documental, la joven relató cómo logró este desafío extremo, que formaba parte de su contenido para su página de redes sociales basada en suscripción.

“Creo que para el 30, ya tenía una rutina de cómo hacerlo. A veces te desasocias y no es como el sexo regular en absoluto”, confesó Phillips en el documental. “En mi cabeza, puedo recordar a cinco, seis, tal vez diez tipos. Pero es extraño, ¿no? Si no tuviera los videos, no habría sabido que hice 100”.

En una entrevista con Every day Mail, la joven reveló que tiene un objetivo aún más ambicioso: “Quiero ser la primera persona en estar con 1,000 chicos en un día. Estoy bastante emocionada. Obviamente, es estresante por toda la logística, pero no es desalentador”.

¿El embarazo es resultado del desafío?

Aunque la joven no ha confirmado si su embarazo está relacionado con el desafío de los 100 hombres, el anuncio ha generado especulaciones y rumores en redes sociales.

Además, el 19 de febrero, Phillips publicó una historia de Instagram mostrando sus “antojos”, que incluyen combinaciones poco convencionales como pepinillos con salsa de chocolate, nuggets de pollo y fideos secos, lo que alimentó aún más los rumores sobre su estado.