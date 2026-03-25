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Blu Radio  / Sociedad  / Mucho antes de lo que se creía: así comenzó la historia entre humanos y perros

Mucho antes de lo que se creía: así comenzó la historia entre humanos y perros

Durante siglos han sido compañeros inseparables del ser humano, pero su origen sigue envuelto en misterio. Nuevos estudios científicos revelan que los perros ya estaban presentes en Europa hace cerca de 16.000 años, miles de años antes de lo que se pensaba.

perros.jpg
Un perro y su dueño.
Foto: Freepik.
Por: AFP
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Actualizado: 25 de mar, 2026

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