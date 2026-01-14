En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Muere Alfonso Castellanos a los 91 años, uno de los grandes referentes del periodismo colombiano

Muere Alfonso Castellanos a los 91 años, uno de los grandes referentes del periodismo colombiano

El periodista colombiano Alfonso Castellanos es recordado por transmitir durante 11 horas la llegada del hombre a la Luna y su programa 'Yo sé quién sabe lo que usted no sabe'.

Publicidad

Publicidad

Publicidad