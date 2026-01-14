Muere Alfonso Castellanos a los 91 años, uno de los grandes referentes del periodismo colombiano

El periodismo colombiano está de luto. Este miércoles 14 de enero de 2025 se conoció la muerte de Alfonso Castellanos, uno de los periodistas más influyentes y recordados del país, quien falleció a los 91 años en la ciudad de Santa Marta.

La noticia fue confirmada por su hijo, Juan Jacobo Castellanos Ramírez, a través de su cuenta de X, donde expresó un emotivo mensaje de despedida.

“Mi padre, Alfonso Castellanos, uno de los periodistas más importantes de este país y uno de los hombres que transformó la radio, la televisión y la prensa en Colombia, murió esta tarde en Santa Marta a los 91 años. ¡Hasta siempre viejo amado!”, escribió Jacobo, palabras que rápidamente generaron reacciones de colegas, líderes de opinión y ciudadanos que reconocieron el legado de una vida dedicada a informar.

¿Quién era Alfonso Castellanos?

Alfonso Castellanos nació el 24 de diciembre de 1934 en Málaga, Santander, y desde muy joven se vinculó al periodismo, iniciando su carrera en el diario El Liberal. Con el paso de los años, su disciplina y talento lo llevaron a consolidarse como editor en El Siglo y a ganarse el respeto de figuras clave de la política nacional.



Uno de los momentos más recordados de su trayectoria ocurrió cuando transmitió en vivo, durante 11 horas ininterrumpidas, la llegada del hombre a la Luna. Castellanos llevó cada detalle de ese acontecimiento histórico a los colombianos, en una cobertura que marcó un hito en la radio del país y demostró su rigor, resistencia y compromiso con la información en tiempo real.

En la década de 1970 fue nombrado secretario de Información y Prensa de la Casa de Nariño por el presidente Alfonso López Michelsen, cargo desde el cual tuvo un papel clave en la comunicación del Gobierno y en los principales debates nacionales.

A lo largo de su carrera trabajó en medios emblemáticos como Noticias Uno y Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, además de dirigir agencias internacionales como UPI. Con su fallecimiento, el periodismo colombiano despide a una de sus voces más influyentes y a un referente histórico de la radio y la televisión del país.