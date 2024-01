Muerte de Christian Oliver: su última película fue 'Indiana Jones'

Este 5 de enero de 2024, la noticia de la muerte del reconocido actor y modelo alemán, Christian Oliver, conmocionó a la industria del entretenimiento.

Oliver, de 51 años, falleció en un trágico accidente aéreo en el Caribe junto a sus dos hijas, Madita y Annik, y el piloto Robert Sachs.

La aeronave, un Cessna 172, se estrelló en una zona boscosa cercana al aeropuerto de Puerto Plata, República Dominicana. Las autoridades aún investigan las causas del accidente, señalando que condiciones climáticas adversas podrían haber contribuido al siniestro.

Christian Oliver dejó una destacada huella en la industria cinematográfica con participaciones en películas icónicas como "Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal", "Speed Racer" y "The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor".

Publicidad

Además, brilló en reconocidas series de televisión como "24" y "The Tudors".

La trágica pérdida de Oliver ha generado un profundo impacto en la comunidad del entretenimiento. Sus colegas de reparto y amigos han expresado su conmoción y tristeza en redes sociales.

"Estoy devastado por la pérdida de mi amigo y colega Christian Oliver", compartió el actor Dominic Purcell en Twitter. "Era un hombre brillante, un actor talentoso y un padre amoroso. Mis pensamientos están con su familia y amigos".

Publicidad

Nacido en Celle, Alemania, en 1972, Christian Oliver inició su carrera en la televisión alemana, destacándose en series como "Star Club L.A." y "Salvados por la campana: La nueva clase". Su debut cinematográfico ocurrió en 1997 con la película alemana "First Love - Die große Liebe".

A lo largo de su carrera, Oliver participó en diversas producciones, desde películas de acción y aventuras como "Speed Racer" y "Valkyrie", hasta dramas históricos como "The Tudors" y "Sense8".

Filmografía de Christian Oliver

1994-1995: Star Club L.A.

1994–1995: Saved by the Bell: The New Class

1995: El club de las niñeras

1997: First Love - Die große Liebe

1997: Rosamunde Pilcher

1997: Two Sisters

1997: Eat Your Heart Out

1998: Sliders

1999: V.I.P. – Die Bodyguards

1999: Götterdämmerung − Morgen stirbt Berlin

1999: Fighter (Romantic Fighter)

2000: Medal of Honor: Underground (Sprecher)

2001: Undressed - Wer mit wem?

2001: Kept

2001: Schlaf mit meinem Mann

2001: Ablaze

2002: A Light in the Forest

2004: Frostbite

2003–2004: Alerta Cobra (28 episodios)

2004: Law & Order – Justice Is Served (Sprecher)

2005: Subject Two (Außerdem Co-Produzent)

2005: El regreso

2006: The Good German

2007: George Gently

2008: Speed Racer

2008: Immer Wirbel um Marie

2008: Operation Walküre – Das Stauffenberg Attentat (Valkyrie)

2009: Ready or Not (Außerdem Drehbuchautor und Co-Produzent)

2009: Una casa de ensueño

2009: Tribute

2009: Acholiland

2010: Ein Fall für zwei

2010: Der Bergdoktor

2010: Die Siedler 7 (Sprecher)

2011: La casa del bien y del mal

2011: Los tres mosqueteros

2014: El regreso de Hércules

2023: Indiana Jones y el dial del destino

Le puede interesar: