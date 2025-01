Mujer celebraba su cumpleaños y presenció evento paranormal: todo quedó en video

María Martín, una mujer que celebraba su cumpleaños, tendrá una fecha que jamás va a olvidar en su vida. Pues durante la celebración de ese importante día del año, terminó siendo testiga de un evento paranormal que la dejó sorprendida y sin palabras por lo que había sucedido en ese momento.

Todo sucedió cuando estaba compartiendo con sus amigas en su apartamento y estaban grabando para el momento en que iba a soplar las velas del pastel de cumpleaños. Fue ahí cuando se dio lo que, según ella, fue el evento paranormal: se apagaron las velas solas.

"Que cumpla Vale. Espera, mira, espera", comienza a decir un amiga en el sitio que nota que se apagan las velas mientras ella compartía con los demás. Lo que más se viralizó fue la reacción de la mujer que quedó con la boca abierta y sorprendida. "¿Será que hay un fantasma aquí?", dijo uno de los asistentes al cumpleaños. Además, se alcanzó a escuchar un grito que también generó algunas risas. Esto sucedió en España, esto por el acento de las personas.

Este es el video:

El video superó las 4 millones de reproducciones y cientos de usuarios mostraron su sorpresa también. Muchos al inicio pensaron que alguien podría haber soplado, pero la forma en que se mueven las velas muestra que llega desde un ángulo en donde no se encontraba nadie sentado.

"Está claro que quien viva ahí tiene algún sueño por cumplir. ¡Pero vaya! menú entrada más triunfal!"; "No sé si seguir riendome por el grito divergente o asustarme por las velas"; "El grito de divergente me ha dejado sin fuerza de lo que me he reído"; "Cuándo las velas se apagan y no hay corrientes de aire o alguien qué las haya soplado es porque hay energía negativa o un ente", fueron algunos comentarios de usuarios por este extraños suceso durante el cumpleaños de esta mujer.