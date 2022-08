Mujer prometió no perder su virginidad hasta casarse; ya tiene 35

Sonali Chandra, la mujer hindú de 35 que narró su historia para el portal Insider de como conserva su virginidad hasta el matrimonio por sus creencias religiosas. Ella es hindú y mantiene el himen intacto por la pureza de su alma.

“Tengo 35 años y sostengo mi V-card con orgullo. Necesito un anillo en mi dedo antes de perderlo por mi único. Estaría devastado si traicioné mis principios y tuve una aventura de una noche”, narró al medio mencionado.

Publicidad

Chandra asegura que no se ha visto necesitada por mejorar sus relaciones amorosas, pues a sus 26 años, experimentó por primera vez lo que era tener un beso, después del abandono de su padre; sin embargo, dijo que se sintió “increíble”, pero no llegó a mucho por sus creencias.

"Cuando iba a la escuela secundaria no había escotes, ni maquillaje, ni se podía socializar con chicos. Me quedé en casa para el baile de fin de curso y el último año. La única vez que me vestía era para los recitales de baile. Llevaba años bailando danza india y actuaba en los concursos de talentos del instituto. La gente se escandalizaba porque yo era la friki de la clase que llevaba gafas y tirantes", añadió.

La mujer conoció unos años atrás a un hombre que le gustó mucho y estaba dispuesta a perder su virginidad, pero cuando llegaron a tomarse una copa en el bar de un hotel y él quería alquilar una habitación, él rechazó el coito porque “sentía que ella merecía algo mejor” y nunca le volvió a llamar, ni a escribir.

“No es porque tenga miedo, aunque sé que el sexo por primera vez puede ser doloroso. Pero los "amigos con beneficios" y las relaciones sin ataduras no son para mí. Estoy buscando a mi alma gemela”; puntualizó.

Publicidad

Le puede interesar: Al pelo con Tata