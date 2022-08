Video: le regalaron un carro por su graduación y a los 2 kilómetros se estrelló

Fernando Ayala, el joven mexicano que obtuvo el día de su graduación el regalo que mucho desean tener: un carro. Sin embargo, las cosas no salieron muy bien, pues tan solo a los 2 kilómetros de estar manejando se estrelló y se volvió viral rápidamente.

En el clip se puede observar como recibió un carro blanco para celebrar tan importante día, pero que en poco tiempo tanta dicha se terminó. El joven presumió de tener su licencia de conducir el mismo día que sufrió un fuerte accidente.

Sin dar detalles del modelo del vehículo, el joven expresó toda su felicidad en el video. No obstante, no explicó quién le regaló su nuevo coche.

Después publicó otro video donde se puede observar que el carro quedó destruido en la parte delantera y solo resaltaba la marca del vehículo, pues hasta las luces perdió.

El video superó las 300.000 reproducciones en TikTok y alcanzó miles de me gusta. Los usuarios reaccionaron a lo sucedido y de forma jocosa le dieron su opinión al joven estrellado.

“Esto pasa porque es un regalo”; “¡Ay, mi amor tu primer estrello!”; “Yo no digo nada porqué lo choque dos días después”; “A mi no me dieron nada”; “A mi me regalaron un auto a los 17 y se me cayó en un hoyo”, son algunos de los comentarios de los usuarios en la publicación.

