Video: niño se robó el diezmo en la iglesia y posó orgulloso por su acción

Es viral un video Tik Tok , en donde un niño le robó el diezmo a una iglesia en México, el pequeño sacó el dinero de la bolsa y luego posó orgulloso frente a sus padres por la acción que hizo.

El pequeño, de 8 años, les hizo a sus papás una broma, pues en realidad no se robó nada del diezmo, sino que en realidad se quedó con 17 pesos mexicanos (3.608 en Colombia) y por eso posó feliz por el suceso, según contó la hermana del menor.

“Relájense un poco, tenía 8 años en ese video, el no dio la limosna que le dieron mis papás, por 17 o 20 pesos no va a hacer un ladrón de la vida real”, aseveró la hermana en el video.

El video lo publicó la hermana en su cuenta de Twitter y se volvió viral rápidamente, ya que, alcanzó más de 12 millones de reproducciones y 1 millón de me gusta.

Los comentarios llegaron rápidamente y algunos usuarios criticaron la acción del niño e incluso lo tildaron de “tramposo”, “grosero” y “ladrón”.

“La limosna es para el más necesitado, y creo que necesitaba comprar unas papitas”; “Ese muchacho será político, claro que sí”; “Futuro presidente de México”; “Una vez a mí me pasaron el dinero de toda la fila y eran como 200 pesos y me guarde 50, me descubrieron cuando me compre un pan afuera”, son algunos de los comentarios de los usuarios en la publicación.

