Mujer revive recuerdos de su padre gracias a Google Maps: sacó más de una lágrima

Una británica de 49 años llamada Katie Scott revivió un emotivo recuerdo de su padre once años después de su muerte, gracias a Google Maps. Este encuentro con el pasado la llevó a las lágrimas y también ha generado una creciente tendencia entre la Generación Z en plataformas como TikTok.

Katie, quien perdió a su padre Arthur Scott en 2013, descubrió una imagen de él a través de la función Street View del servicio de mapas digitales. En la foto, Arthur aparece sentado en el banco frente a su casa, un lugar que había sido su favorito durante los últimos años de su vida. La imagen, capturada antes de su fallecimiento, se convirtió en un recuerdo invaluable para Katie.

“Cuando encontré la imagen, me emocioné muchísimo. Era su lugar favorito. En cuanto salía el sol, estaba en ese banco”, compartió Katie en una entrevista con The New York Post. Además, recordó cómo cuidó de su padre tras su diagnóstico de insuficiencia renal en fase 3 en 2008, un momento que los unió profundamente. “Fue un shock cuando le diagnosticaron y me rompía el corazón pensar en perderlo”.

Después de su fallecimiento, Google Maps actualizó su base de datos, reemplazando la imagen de Arthur en el banco. Katie creyó haber perdido para siempre ese recuerdo digital. Sin embargo, once años después, descubrió en TikTok un video que explicaba cómo acceder al archivo histórico de Street View. “Fue precioso volver a verlo”, expresó emocionada.

Esta experiencia también coincide con una tendencia viral en TikTok, donde usuarios comparten recuerdos familiares encontrados en Google Maps.