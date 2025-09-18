Mujer se casó con el hijo del asesino de su madre y la razón sorprendió a todos

Lo que comenzó como una tragedia familiar terminó convirtiéndose en una historia que ha dejado atónitos a miles de personas.

Nicole Brammer vivió uno de los momentos más desgarradores de su vida cuando su madre, Ilene Gowan, fue brutalmente asesinada por su propia pareja, un hombre que se presentó como encantador, pero que escondía un carácter violento y controlador.

El caso ocurrió en Iowa, Estados Unidos, y estremeció a toda la comunidad. El 14 de febrero de 2023, Ilene desapareció sin dejar rastro. Su hija, consciente de que algo no estaba bien, insistió ante las autoridades para que investigaran, pues hablaba con su madre todos los días y sabía que aquella ausencia no era normal.

Doce días después, un padre y su hijo hallaron el cuerpo de la mujer en una zanja cubierta de nieve. La investigación reveló que Ivan Brammer, la pareja de Ilene, la había estrangulado con el cierre de su campera y luego robó dinero de una caja fuerte antes de abandonar el cadáver.



Feminicidio Imagen de referencia AFP

La relación entre Ilene e Ivan había comenzado en 2021, cuando se conocieron en el edificio donde ambos vivían. Al inicio, él parecía amable, pero pronto aparecieron las discusiones, los celos y las actitudes posesivas.

Aunque Ilene llegó a alejarse, terminó regresando con la esperanza de que su pareja cambiara. Esa decisión, lamentablemente, fue fatal. En enero de 2024, un tribunal declaró a Ivan culpable de homicidio en segundo grado, manipulación de un cadáver y robo, imponiéndole una condena de 50 años de prisión.

En medio de este doloroso episodio, ocurrió un giro inesperado. Nicole encontró consuelo en Justin, el hijo de Ivan.

Ambos se habían conocido durante la convivencia de sus padres, y el proceso judicial los acercó aún más. Lo que comenzó como una amistad de apoyo mutuo terminó en amor, y finalmente decidieron casarse.

“Justin no es su padre, es completamente distinto y está tan horrorizado como yo por lo que hizo Ivan”, aseguró Nicole, quien hoy lleva el apellido Brammer. Su historia, marcada por el horror y la capacidad de perdonar, ha generado sorpresa y debate en redes sociales.