Mujer se le enreda el dedo en tapa del baño y video se vuelve viral

Fue en la red social de TikTok donde se compartió el video que muestra cómo a una mujer se le quedó su dedo metido en la tapa de un baño, algo inusual que ha captado la atención de un gran número de internautas en redes sociales.

A la mujer se le puede ver cómo baja las escaleras donde quedaría ubicado el baño, para llegar hasta donde la persona que, al ver que tiene la tapa del inodoro, decide grabar el momento para no dejarlo pasar desapercibido.

Una vez llega hasta donde la persona se puede ver cómo su dedo se encuentra atrapado, intentan por varios segundos halar la tapa con el fin de soltarla, pero fue imposible, por lo que la acompañante decide que se vayan a un centro asistencial y así no correr más riesgos.

Emprenden camino hasta el lugar y se puede observar en el video compartido en la red social cómo llegan al servicio de urgencias. Esperan para ser atendida, y, luego de unos minutos, se le ve al personal en el video trabajando para quitar la tapa del dedo y que la mujer no sufra ningún daño.

Minutos después se observa cómo, mediante varios intentos y aplicación de varios productos, logran zafar el dedo de la mujer, el cual tuvo por un largo tiempo enredado en la tapa del inodoro. El video muestra con éxito que el dedo quedó intacto y solo se le puede observar algunas zonas rojas, pero que la situación no pasó a mayores.

El video no tardó en volverse viral en la red social de TikTok, donde acumula un gran número de 'me gusta', ha sido compartido un gran número de veces y donde los internautas dejaron sus comentarios ante la inusual situación.

Publicidad

En los comentarios se pueden leer frases como: "De verdad me van a decir que dos adultos no fueron capaces de solucionar eso en su casa", "De verdad me van a decir que dos adultos no fueron capaz de solucionar eso en su casa", "¿No bajaba el agua o por qué tanta violencia?", "yo rompo la tapa y evito el ridículo".