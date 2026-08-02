Mujer sorprendió a su novio con otra viendo Spider-Man en el cine y su reacción se volvió viral

Un video de menos de un minuto captó el momento en que una mujer confrontó a quien sería su pareja sentimental, luego de encontrarlo acompañado de otra joven mientras, presuntamente, asistían a una función de Spider-Man.

La escena ocurrió en un complejo de Cinépolis y fue grabada por una persona que se encontraba en el lugar. Las imágenes muestran que la discusión comenzó frente a varios asistentes, quienes poco a poco se acercaron para observar lo que estaba sucediendo.

En medio del intercambio de palabras, el hombre permanecía con un vaso de refresco en la mano, mientras intentaba escuchar los reclamos de la mujer. A pocos metros de ellos se encontraba la otra joven, quien evitó participar en la discusión y permaneció mirando su teléfono celular durante varios segundos.

Sin previo aviso, la situación pasó de los reclamos a la agresión. La mujer le propinó una fuerte bofetada al hombre, un golpe que sorprendió tanto a los presentes como a quien registraba el momento con su celular. La fuerza del impacto hizo que el hombre dejara caer la bebida que sostenía, mientras el silencio se apoderaba del lugar por unos instantes.



Ya valió verga Spider-Man jajajajajaja pic.twitter.com/OPX63uSnJL — Tu Boing Favorito (@MameShitPst) August 1, 2026

Cuando parecía que todo había terminado, la protagonista del video se dirigió hacia la otra mujer. Antes de abandonar el sitio, la sujetó del cabello por la espalda y la hizo caer al suelo. Acto seguido recogió sus pertenencias y se retiró sin volver la mirada atrás.

Tras el incidente, el hombre se acercó para ayudar a levantar a la joven que había caído. Después, ambos abandonaron el lugar sin responder a los comentarios de quienes observaban la escena. En contraste, varias personas que presenciaron el episodio reaccionaron con aplausos y expresiones de apoyo hacia la mujer que realizó la confrontación.

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Más allá del altercado, uno de los detalles que más llamó la atención de los usuarios en redes sociales fue la apariencia de las dos mujeres. Numerosos internautas señalaron que ambas llevaban un estilo de vestimenta muy parecido, lo que dio paso a comentarios humorísticos en los que afirmaban que el hombre "tenía un mismo tipo" o incluso bromeaban diciendo que "se confundió de novia".

Sin embargo, el video también abrió un debate entre los usuarios de internet. Mientras algunos justificaron la reacción de la mujer al sentirse engañada, otros cuestionaron que la confrontación terminara involucrando físicamente a la otra joven. Para muchos, la responsabilidad recaería en quien habría incumplido el compromiso de la relación y no en las dos mujeres.

Aunque la grabación ya supera el millón de reproducciones y continúa compartiéndose en distintas plataformas digitales, hasta ahora no se conoce la identidad de los protagonistas ni el contexto completo de lo ocurrido. Aun así, el episodio se ha convertido en uno de los videos virales más comentados de las últimas horas, alimentando la conversación sobre las reacciones ante una presunta infidelidad y los límites de este tipo de confrontaciones en espacios públicos.