Mamá de Egan Bernal conmueve las redes tras raparse: “Es duro, creo que es el paso más duro”

Hace unos días se conoció la nueva y dura prueba para la familia de Egan Bernal , después de que, por medio de sus redes sociales, la madre del ciclista, Flor Marina Gómez, reveló que tiene cáncer de seno.

En un emotivo video, Gómez contó que fue diagnosticada con cáncer de mama etapa 2 y que quiso compartir todo el proceso con sus seguidores, sobre todo las mujeres, para que fueran prevenidas y se hicieran el autoexamen.

Pero uno de los momentos más conmovedores se registró este domingo, cuando compartió un emotivo video en sus redes sociales y mostró el preciso momento cuando le pasaban la máquina por su cabeza. En las imágenes y con lágrimas, Flor Marina le regaló unas palabras a sus seguidores, con las que aseguró que lo importante es tener vida.

“Es duro, creo que es el paso más duro, pero nada el cabello crecerá y saldrá más fuerte y más bonito. Lo importante es tener vida y ya pa' delante”, aseguró Gómez en el clip, que fue compartido en un reel de Instagram.

“Creo que hasta el momento ha sido el paso más difícil. Acompaño a todas las personas que están o han pasado por este proceso. Sé que no es fácil, pero me siento viva, me siento fuerte y con el apoyo de mi familia es aún más llevadero. Solo me queda por decir gracias”, fueron las palabras que acompañaron el video.

