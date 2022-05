Madre de Egan Bernal contó que tiene cáncer: “De esta batalla saldré muy bien librada”

Una nueva prueba para la familia de Egan Bernal se conoció este miércoles en la noche, después de que, por medio de sus redes sociales, la madre del ciclista, Flor Marina Gómez, revelara que tiene cáncer de seno.

En un emotivo video, la madre de Egan contó que fue diagnosticada con cáncer de mama etapa 2 y que quería compartir todo el proceso con sus seguidores, sobre todo las mujeres, para que fueran prevenidas y se hicieran el autoexamen.

Publicidad

“Hoy empieza una nueva etapa! Me detectaron cáncer de seno; les comparto esto porque sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que les pasa a los demás, pero no a nosotros. Y bueno, esta vez me tocó a mí y sé que si Dios me puso esta prueba es porque la puedo superar”, escribió Marina Gómez.

Pese a lo dura que puede ser la noticia, la progenitora del pedalista se mostró muy optimista y aseguró que los “conocen como una familia guerrera; hemos librado batallas como fue el accidente de mi hijo, seguramente de esta batalla saldré muy bien librada”.

"No me siento enferma, siento que la vida me enseña cosas nuevas día a día y acá estoy, deseando afrontarlas con la mejor energía y con todas las fuerzas para salir victoriosa", agregó la mamá en la descripción del video.

Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy