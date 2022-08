Rota en mil pedazos en accidente aéreo, sobreviviente cuenta milagrosa recuperación 32 años después

Vivian Pellas cree que esa segunda oportunidad que le dio la vida, tras sobrevivir a un siniestro aéreo, es para aprovecharla. Hace 33 años, en un vuelo que cubría la ruta Managua (Nicaragua) - Miami (Estados Unidos) su vida le cambió para siempre. En el accidente murieron 135 personas, pero ella y su esposo fueron dos de los 11 sobrevivientes. Así lo relató en el programa ‘Los Informantes”.

"Me quemé la espalda, los brazos, el cuello, los pies y alguna parte de la pierna. Se me rompió la cara en más de 62 pedazos, lógicamente se me rompió la órbita de los ojos, los pómulos todo; los dientes se me movieron de lugar, la lengua se me hizo para atrás", contó descarnadamente la ciudadana cubana.

Pellas contó que ese día su esposo le dijo que era un hermoso día para volar. Pero la aeronave en el que se transportaban nunca llegó al destino, pues antes de aterrizar se estrelló contra una montaña. Ahí cambió su vida.

"El avión iba perfecto y de repente ese monstruo de avión tan grande empezó a saltar en el aire como una mosca, todavía en mi mente no cabe como eso era una pluma", relató.

Durante la entrevista, la mujer mostró imágenes desgarradoras de su tragedia. Recordó el dolor de las heridas, las impresionantes curaciones y los restos del avión que se estampilló en un cerro llegando a la capital hondureña.

"Cerré mis ojos y dije, nos vamos a morir, nos estrellamos y ahí en un parpadear de ojo mi vida cambió…el avión llenó de gasolina, teníamos 20 minutos de haber despegado de Managua y fue falla del piloto, se bajaron demasiado y nos estrellamos contra la montaña", confesó Pellas.

Su cara fue la que más sufrió. Totalmente desfigurada se aferró la vida y aunque fue dolorosa su recuperación, su familia y una promesa a Dios la sacó adelante de este fuerte suceso.

"De uno a 10 me dolía 20, Mi cara, todo quebrado, los ojos, los huesos alrededor de los ojos, se partieron en pedazos. Me pusieron una máscara para que fuera dando forma a base de presión a toda la deformidad de la cara", señaló la cubana.

Tuvo que salir huyendo de la revolución cubana dejando todo atrás y luego sobrevivió en el exilio al terremoto que casi destruye Managua en 1972, Pellas es una luchadora y sabía que sus tres hijos la necesitaban.

Vivian, con más de 30 cirugías y tras años de recuperación, recuperó su belleza y creó una fundación para niños quemados en Nicaragua, en donde les devolvió la vida a más de 37.000 personas. Así cumplió con el pacto que le hizo a Dios por darle una segunda oportunidad.

