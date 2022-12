Mujeres: respondan este quiz y descubran qué tan machistas son

1. Siente una profunda necesidad de satisfacer las necesidades de su pareja: (Vea también: Ocho claves para que el amor en una relación de pareja “nunca muera” )

A. Sí, tiendo a hacer más de lo que me corresponde pero me parece bien.

B. Sí, claro, me gusta responder y satisfacer lo que me gusta, así como me gusta que él me satisfaga a mí.

C. Siento que doy más de lo que recibo y eso me hace sentir frustración.

2. Continuamente perdona errores de su pareja creyendo que va a cambiar:

A. Al principio me enojo y no quiero verlo pero en el fondo quiero que me ruegue. Cuando pasa, me hago la difícil pero vuelvo con él.

B. Es muy doloroso pelear, así que le ofrezco disculpas aunque yo no tenga la culpa.

C. Puedo perdonar una vez, pero si se repite termino la relación.

3. Sobre la infidelidad, usted cree que:

A. Hombres y mujeres pueden ser infieles por vacíos en su relación pero cree que existen los hombres fieles.

B. Los hombres son naturalmente infieles mientras que las mujeres lo hacen por venganza o porque se sienten vacías.

C. No existen hombres fieles, lo importante es no enterarse para no sufrir.

4. Si su pareja le dice a usted que no use escotes ni ropa extremadamente ajustada, usted:

A. Cree que la quiere cuidar, así que le hago caso.

B. No cambia su manera de vestir, pues no es vulgar.

C. No estoy de acuerdo pero igual le hago caso aunque no me guste la ropa que él sugiere.

5. Dos compañeros concursan por ser el próximo jefe. Uno es un hombre que lleva poco en la compañía pero tiene muchos estudios, mientras que la otra es una mujer atractiva, destacada por su buen desempeño; le están pidiendo su opinión, usted:

A. Siente más conexión con el hombre sin conocerlo.

B. Le parece que la mujer es buena y merece la oportunidad de crecer.

C. Que gane el hombre, no quiere recibir órdenes de otra mujer, mínimo se ganó el puesto acostándose con el jefe.

6. Le gusta el tipo de hombre que:

A. Sabe entenderla, es amigable, amable y de buen corazón.

B. Racional, inteligente, poco afectivo y muy serio.

C. Bien masculino, coqueto, rebelde, sabe que es un reto y que le gusta estar a su lado.

7- Usted es el anfitrión de una reunión; en un momento de la fiesta su pareja se relaja y la deja sola atendiendo a los invitados.

A. Aunque me gustaría disfrutar, está bien que él pase rico y se distraiga, yo puedo con todo.

B. Me encargo de todo pero luego se lo cobro.

C. Me acerco y le digo al oído ‘será que me puedes ayudar’.