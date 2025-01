Murió reconocida influencer colombiana: había denunciado negligencia médica

Este miércoles, 22 de enero, se conoció la noticia del fallecimiento de Leidy ‘La Hermosura’, una influencer originaria de Apartadó, Antioquia , quien había cautivado a miles de seguidores por su carisma y su humor a pesar de los difíciles momentos que atravesaba debido a su salud.

Leidy se hizo famosa hace algunos años por un video en el que saludaba a aquellos que no creían en su éxito. En el clip, la joven compartía de manera divertida cómo intentaba detener el video porque su celular ya no tenía memoria, lo cual se viralizó rápidamente. Desde entonces, se destacó por su alegría y positivismo, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y fortaleza en medio de su lucha contra el cáncer.

El 5 de octubre del año pasado, Leidy se mostró totalmente sincera con sus seguidores al revelar que sufría de cáncer. En un emotivo video, explicó: "Me da pena hacer este video y aparecer aquí llorando, pero de pronto es el único medio que tengo para que a mi problema se le dé solución y gracias a Dios tengo estas redes sociales para dar a conocer mi caso. Yo soy paciente oncológica desde los 13 años, me diagnosticaron cáncer. Duré un proceso de aproximadamente dos años, donde me desahuciaron, no me dieron esperanzas de nada ni de vida, pero gracias a Dios y personas maravillosas que encontré en mi camino, pude salir adelante y estoy aquí, viva".

A lo largo de su enfermedad, Leidy compartió su experiencia y la lucha por obtener atención médica adecuada. Su hermana relató en redes sociales la angustia que vivían debido a las condiciones en las que era atendida en la Clínica Panamericana, donde no lograban conseguir una camilla para brindarle el tratamiento paliativo necesario para aliviar el dolor por su sarcoma. La denuncia de la joven generó una gran repercusión en las redes sociales.

Horas después de su denuncia, la noticia del fallecimiento de Leidy fue confirmada a través de las mismas plataformas. Su hermana, visiblemente afectada por la pérdida, publicó un emotivo mensaje: "Vuela alto mi pequeña guerrera".