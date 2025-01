Murió reconocida influencer y madre de 6 hijos tras compartir desgarrador mensaje

La conocida tiktoker Deborah Finck, murió a los 57 años tras una valiente lucha contra el raro cáncer conocido como leiomiosarcoma. La noticia fue confirmada por su hija, Katerina, quien a través de un emotivo mensaje en redes sociales compartió el doloroso adiós a su madre, quien además fue una figura popular en las redes sociales y participó en el reality show Nanny 911 en 2005.

Finck, nacida en Norwalk, Connecticut, en 1967, se hizo famosa por su contenido en plataformas digitales, donde compartió su vida y experiencias, así como consejos y momentos familiares. Madre de seis hijos, Deborah se destacó por su dedicación y amor por su familia, siendo Katerina una de sus más cercanas y admiradas seguidoras.

En su mensaje, Katerina expresó el profundo dolor por la pérdida de su madre: “A mi mamá, mi mejor amiga, mi rayo de sol: gracias por todo lo que has hecho por mí. Fuiste la madre más hermosa y la mejor mamá que cualquiera podría pedir. Me enseñaste fuerza, coraje, valentía y lo que significa amar de verdad y nunca rendirse. Creíste en mí, me apoyaste y me mostraste el significado del amor incondicional”.

Además de su carrera en redes sociales, Finck y su familia fueron parte del episodio de 2005 de la exitosa serie Nanny 911, en la que una niñera británica ayudaba a familias con niños activos, convirtiéndose en una referencia para muchas familias estadounidenses.

Horas antes de su fallecimiento, Deborah Finck compartió un emotivo mensaje en el que expresaba que "no quería irse". El video, lleno de tristeza y dolor, dejó un fuerte impacto en sus seguidores.

"Me siento aquí y me pregunto: '¿por qué yo? ¿Qué he hecho en este mundo para marcar la diferencia? Tal vez este era mi propósito'", reflexionó Nanny 911 en TikTok.

El leiomiosarcoma: una enfermedad rara

La causa de su fallecimiento fue el leiomiosarcoma (LMS), un tipo de cáncer poco frecuente que afecta los músculos lisos. Deborah fue diagnosticada con esta enfermedad hace más de cinco años. Según el Instituto Nacional del Cáncer, el leiomiosarcoma es uno de los cánceres más invasivos y raros, con una tasa de diagnóstico anual de solo 6 casos por cada millón de personas, y no tiene antecedentes hereditarios conocidos.

Los síntomas varían dependiendo del tamaño y la ubicación del tumor, pero incluyen dolor, pérdida de peso involuntaria, náuseas, vómitos y la aparición de bultos debajo de la piel. Deborah Finck enfrentó esta dolorosa enfermedad con una valentía que la convirtió en un ejemplo para muchos de sus seguidores, quienes la apoyaron a lo largo de su ardua batalla.