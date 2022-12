Músico de Walter Silva encontró su arpa destruida cuando aterrizó avión en el que viajaba

El artista casanareño Walter Silva se presentó junto a su grupo de músicos en el Hay Festival de Cartagena y, lo que fue todo un éxito, se convirtió en dolor de cabeza para uno de sus acompañantes. William Macualo, uno de sus artistas principales, se sorprendió cuando llegó al aeropuerto El Dorado en la mañana de este lunes y encontró que su arpa estaba destruida.

Según relató, el músico abrió el estuche en el que guardaba el instrumento y estaba quebrado en algunas partes. Pero lo más sorpresivo fue que al preguntar en la aerolínea Latam, la cual lo transportaba, la respuesta inicial fue que no se hacían responsables pues había firmado un documento de consentimiento que los eximía de dicha responsabilidad, pese a que tuvo que pagar una suma de dinero adicional y que al instrumento le pusieron etiquetas de “frágil”.

“En el aeropuerto nos cobraron 85.000 a cada arpa porque era una carga sobredimensionada y le pusieron una ficha de “delicado” “frágil”, gracias a Dios de aquí para allá no pasó nada, porque o si no, no hubiera podido tocar en el Hay Festival. Pero de regreso no fue así. Nos hicieron firmar unos documentos, recomendamos el instrumento porque sabemos lo delicado que es. Nunca me había pasado nada, incluso en vuelos largos a Francia, Rusia, México, España y nunca le había pasado nada”, relató a BLU Radio el músico.

“Fuimos a hacer el reclamo y nos dijeron que no responden porque efectivamente nos dicen que nos hacen firmar un documento en el que no se hacen responsables”, agregó.

En comunicación con la aerolínea han manifestado que están analizando la situación y que de manera posterior se contactaron directamente con el músico, donde no cierran la posibilidad de entregar otras soluciones. Eso sí, indicaron que dentro de las recomendaciones que se entregan desde diferentes canales a la hora de volar, se encuentra la de proteger con estuches rígidos los instrumentos musicales, debido a que ningún vuelo está exento de que los elementos tengan averías por situaciones como turbulencias, entre otras.

