Niño transgénero habla de su experiencia en un colegio femenino de Medellín

Emilio Patiño, de 17 años, se convirtió en el único hombre en su colegio; luego de su proceso de transición de género, decidió permanecer en la institución donde estudió desde pequeño.

De acuerdo con el joven y su madre, Lina Monsalve, el trato que han recibido en el Colegio Marymount, de una comunidad religiosa, ha sido acogedor y en ningún momento se han sentido discriminados.

“En el colegio hicieron una reunión para explicarles qué significa ser transgénero. El equipo administrativo en cabeza de la rectora reunió a todas las niñas y les contó la situación, dijo que nos iban a apoyar y ha sido una sorpresa muy grande ver cómo toda la gente ha volcado los mensajes de solidaridad y amor”, relata la mujer.

El proceso de Emilio, quien antes era Sarita, empezó hace cinco años, pero desde que tenía uso de razón, empezó a sentir que estaba en el cuerpo equivocado.

“Desde pequeño siempre lo supe, yo en mi inocencia lo sentía. Me sentía un niño, aunque tuviera un cuerpo diferente, desde que tuve uso de razón mantuve mi rol masculino, desde chiquito; siempre es así, los niños transgénero desde pequeños lo sabemos, fui educándome para saber que no era mujer lesbiana sino hombre transgénero”, manifestó.

Ahora que su familia le ha brindado todo el respaldo y cuenta con el apoyo de su comunidad educativa, así como de profesionales en su tratamiento para hacer la transición física y legal que deseaba, el joven quiere convertirse en la voz de muchos como él que se ven agobiados por profundos interrogantes.

“Yo llevé un proceso muy largo de encontrarme a mí mismo, trabajar solo, llegué a un punto donde ya no podía más, quería expresarle a mis papás que no quería que me trataran como una niña, no lo soy. La psicóloga me acompañó en todo ese proceso para que pudieran entender, estaba viviendo falsamente. Todo el proceso ha sido muy bueno, de muchos aprendizajes, educar a las personas que entiendan que es normal y puede pasarle a cualquiera; todo ha sido muy bueno, lo han entendido, me han aceptado mucho y se han informado sobre el tema”, expresó.

