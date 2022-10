No me gusta esa visión medio masoquista que tienen algunos de la cruz: padre Linero

Sacrificarse es un valor. Es una herramienta supremamente importante para alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. Sé que una sociedad hedonista, una sociedad marcada por el placer, que nos ha hecho creer que todo tiene que dar placer, se desprecia y margina el sacrificio.

Vea también: ¿Cómo celebrar Semana Santa desde casa? Opinión del padre Linero

Publicidad

Sin embargo, no me gusta esa visión medio masoquista que tienen algunos de la cruz. Quiero dejarlo claro. No creo que sea correcta esa mirada. Incluso es la que proclaman teólogos y predicadores de muchos seguidores.

Lamento decirles que no. Lamento decirles que Jesús, claro que acepta la cruz, que a él no le quitan la vida, él la da en fidelidad al padre, pero estoy seguro que no era lo que él buscaba. No me lo imagino de noche soñando ‘cómo será la bella crucifixión que me van a dar’. No me lo imagino en ese plan.

En esto hay que ser muy claros y concretos: uno no le puede tener miedo a la felicidad. Dejen de andar predicando dolor y tristeza. Todas esas personas que se dedican a flagelarse, son consecuencia de esas predicaciones llenas de miedo, de tristeza, dolor y de amargura.

Más de Linero: Cinco actitudes para estar en calma en tiempos de coronavirus

Publicidad

Hoy, cuando te aproximes a la cruz, venera, celebra la fidelidad de Jesús a la propuesta del Padre Dios. Y pídele, que te dé a ti, y que me dé a mí, esa fidelidad.

Vea completa esta reflexión del padre Linero:

Publicidad