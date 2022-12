¡No para de reír! Lina Tejeiro muestra espumas en glúteos por extracción de biopolímeros

En medio de bromas sobre su aspecto y muy sonriente, la bella Lina Tejeiro mostró cómo debe pasar los días con espumas en los glúteos producto de su recuente extracción de biopolímeros.

La actriz Lina Tejeiro sorprendió en días pasados al publicar crudas imágenes en las que revela que se sometió al retiro de biopolímeros de su cola.

A los pocos días, la actriz mostró cómo quedaron sus glúteos tras la intervención quirúrgica y las cicatrices que la acompañarán en adelante.

A través de su Instagram, la bella modelo le dio un poco de humor a la situación que está viviendo.

“Tengo un problema renal… renalgón. Me siento muy chistosa, no me imagino con el c*lo así de grande”, dice la actriz en video.

