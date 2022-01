“No sea payaso, fiscal Barbosa”: Luis Antonio Colmenares sobre eficiencia en caso de Mauricio Leal

A través de sus redes sociales, Luis Antonio Colmenares, padre del joven Luis Andrés Colmenares, fallecido el 31 de octubre de 2010 en extrañas circunstancias en un caño del norte de Bogotá, acusó al fiscal Francisco Barbosa de ser un “payaso”, al ofrecer una rueda de prensa en la que destaca la eficiencia del ente de control al esclarecer el crimen del estilista Mauricio Leal en corto tiempo.

Colmenares reprochó la conducta del fiscal, sin tener en cuenta que aún faltan por esclarecer múltiples homicidios a los que no se les hace tanta publicidad, pero permanecen en la impunidad, como por ejemplo el de su hijo.

Publicidad

“Le digo al fiscal Barbosa que no sea payaso al venir ahora a posar de eficiente cuando la ineficiencia le ha ganado la partida. Hoy la corrupción nos tapa a todos, el caso de Luis no lo hubiera resuelto usted en 20 días. ¿Por qué no les pregunta a los agentes del CTI que intervinieron en el caso por qué se pusieron del lado de los victimarios y no de nosotros las víctimas?”, se preguntó.

Cabe recordar que el caso del asesinato de Luis Andrés Colmenares fue estudiado en primera instancia por un juez que determinó que no fue un homicidio, sino un accidente y posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Jessy Quintero y Laura Moreno, por duda razonable.

Publicidad

Actualmente, el caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia en estudio de un recurso de casación interpuesto por el Luis Antonio Colmenares.

Precisamente le reclamó a Barbosa por qué la Fiscalía no intervino ante la Corte Suprema de Justicia en el trámite de dicho recurso.

Publicidad

“Por qué la Fiscalía no intervino, si lo que se venció fue precisamente la tesis de la Fiscalía en el Tribunal, no sea payaso fiscal Barbosa”, concluyó Colmenares al censurar la actitud del fiscal general de la Nación.

Le puede interesar: escuche las noticias del momento en Colombia