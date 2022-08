“No tengo porque juzgar”: director de la Policía responde a viejo trino sobre homosexuales

El general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional , habló en Mañanas Blu acerca de un cuestionado trino que hizo en 2015 y que hoy genera polémica; esto, tras el nombramiento de la coronel Sandra Yaneth Mora, quien estará al frente del Fondo Rotatorio de la Policía y que, en su momento, fue reconocida por su lucha para mantenerse en la institución, de la cual fue expulsada, al parecer, por ser lesbiana.

Este fue el comentario en Twitter que hizo el general Sanabria “hace muchos años”: “A pesar de haber llevado una vida alejada de Dios, se le dice bueno a lo malo, como el homosexualismo, la unión libre, el aborto”.

“Mis principios cristianos son innegociables. Manejo una dinámica cristiana profunda ; el amor a Dios y a la santísima Madre es incondicional (…) Si nuestro señor Jesucristo no critica, no juzga, yo menos soy capaz de juzgar. No soy quién para juzgar a las personas, cada quien tiene derecho a desarrollar su personalidad y sus formas de vida, lo respeto (…) No tengo porque juzgar”, comentó en Mañanas Blu.

Sobre la coronel Mora, recalcó que la respeta y que cumple con las “cualidades” que se requieren para el cargo y que la idea “es traerla al nivel central”, pues actualmente está en Casanare, para que desarrolle un “trabajo especial” en el Fondo Rotatorio.

“(…) Lo que se requiere para el Fondo Rotatorio es una persona con esas cualidades, que sea exigente, que tenga esa posibilidad de ejercer control sobre esa unidad del Ministerio de Defensa”, señaló el general Sanabria.